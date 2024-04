POL-LDK: + Zeugen nach Unfallflucht in Beilstein und Ehringshausen gesucht + BMW zerkratzt + Promillefahrer erwischt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Zeugen nach Unfallflucht in Beilstein und Ehringshausen gesucht + BMW zerkratzt + Promillefahrer erwischt

Dillenburg (ots)

Greifenstein-Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht -

In der Straße "Auf der Wiese" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen geparkten Audi. Die Schäden am Heck des blauen A6 Kombi belaufen sich auf rund 1.000 Euro. Der Kombi parkte zwischen Freitagabend, gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr auf einem Grundstück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Rangieren mit der Anhängerkupplung seines Wagens gegen die Heckstoßstange des Audis stieß. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Hyundai gedotzt und abgehauen -

Auf etwa 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter Autofahrer in der Straße "Am Ellerich" an einem Hyundai zurückließ. Der blaue "i30" stand in Höhe der Hausnummer 9. Auf bisher unbekannte Art und Weise stieß der flüchtige Unfallfahrer gegen den Kleinwagen und beschädigte den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Zeugen, die den Zusammenstoß im Zeitraum zwischen dem 11.04.2024 (Donnerstag) und Montag dieser Woche (22.04.2024) dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: BMW zerkratzt -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte in der Straße "Wiesenaue" an einem schwarzen BMW aus. Zwischen Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr trieben die Täter mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack der Beifahrerseite des "4-er". Eine neue Lackierung wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels - Tiefenbach: Promillefahrer erwischt -

Tiefenbacher Anwohner meldeten am frühen Donnerstagmorgen einen verdächtigen Autofahrer. Der fuhr dort mit seinem Wagen offensichtlich mehrmals die Straßen auf und ab, ohne dass hierzu ein Grund zu erkennen war. Eine Wetzlarer Streife stoppte den BMW mit den vier Insassen. Der in Braunfels lebende Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und pustete 1,37 Promille. Außerdem kam bei seiner Personalienüberprüfung heraus, dass er noch einen Haftbefehl mit einer Geldstraße offen hatte. Zunächst nahm ein Arzt dem 24-Jährigen auf der Wetzlarer Wache eine Blutentnahme ab. Anschließend hinterlegte er die geforderte Geldstrafe und löste so seinen Haftbefehl aus. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell