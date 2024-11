Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Goldenstedt - Viehtransporter alleinbeteiligt verunfallt / Vollsperrung

Am Donnerstag, den 28.11.2024, kam es gegen 06:00 Uhr im Bereich der Arkeburger Straße / Moosweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Sattelzugmaschine, beladen mit ca. 5300 Hühnern, von der Straße abkam und auf die Seite kippte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer mit polnischem Wohnsitz die Arkeburger Straße in Fahrtrichtung Vechtaer Straße. Aufgrund des Gegenverkehrs und der Fahrbahnenge lenkte er leicht nach rechts auf die durchgeweichte Berme. Aufgrund des Gewichtes der Sattelzugmaschine gab der Untergrund nach, der LKW geriet in den Graben und kippte schlussendlich auf die Seite. Der LKW-Fahrer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt aus dem Führerhaus leicht verletzt geborgen und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde das Veterinäramt hinzugezogen. Diverse Hühner verendeten bei dem Unfall, die verbliebenden Tiere wurde in einen anderen LKW umgeladen. Am LKW entstand nach erster Einschätzung hoher Sachschaden. Aufgrund der Bergungsarbeiten bleibt die Arkeburger Straße bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt.

Lohne - Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lohner die Bakumer Straße (L848) mit seinem PKW in Fahrtrichtung Bakum. An einer rot-zeigenden Ampel musste er halten. Dies übersah eine nachfolgende 54-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup und fuhr auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, den 27.11.2024, kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Rechterfelder Straße. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek beabsichtigte auf den Parkplatz zu fahren. Hierbei übersah er einen auf dem Fahrradweg befindlichen 76-jährigen Visbeker, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

