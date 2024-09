Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verletzter nach Brand + Einbruch in Stangenrod + Cabriodach aufgeschlitzt + BMW zurückgeschoben

Gießen (ots)

Buseck: Verletzter nach Brand

In Beuern kam es gestern (24.9.) gegen 12 Uhr zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr brachte einen Bewohner aus der Wohnung und löschte die Flammen. Durch den Brand erlitt der 76-Jährige leichte Verletzungen, zur Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Was genau das Feuer in der Borngasse auslöste, klären nun Brandermittler der Kriminalpolizei.

Grünberg: Einbruch in Stangenrod

Ein Krimineller erbeutete Bargeld und Schmuck bei einem Einbruch im Rödernweg. Der Unbekannte brach die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drang in die Wohnräume ein. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt. Der Einbrecher schlug am Dienstag (24.9.) zwischen 9 Uhr und 17.45 Uhr zu.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Cabriodach aufgeschlitzt

Auf Münzgeld und ein Autoradio hatte es ein unbekannter Dieb in der Junkersstraße abgesehen. Zwischen Dienstag (24.9.), 17 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr schnitt er das Stoffverdeck eines geparkten Mazdas auf und klaute aus dem Innenraum etwas Münzgeld. Zudem baute er das Autoradio aus. Letztlich ließ er es jedoch im Fahrzeug zurück und flüchtete. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er durch einen unbekannten Zeugen gestört wurde.

Sie suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW zurückgeschoben

Etwa 6.500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall in der August-Messer-Straße. Der Besitzer eines BMWs parkte sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 18 am Dienstag (17.9.) gegen 20.30 Uhr. Als er am nächsten Morgen gegen 8.15 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste er nicht nur einen erheblichen Schaden an der Front des schwarzen 5ers feststellen, das Auto befand sich auch an anderer Stelle. Durch den Unfall wurde der BMW etwa eineinhalb Meter nach hinten geschoben. Der Verursacher fuhr anschließend einfach davon. Sein Fahrzeug dürfte nicht unerheblich beschädigt worden sein. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Auto mit GI-Kennzeichen handeln.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

