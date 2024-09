Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Nach Bedrohung - Geschädigte und Zeugen gesucht + Einbrecher klettert auf Balkon + Kontrolle "Sicheres Gießen" - Dealer festgenommen + Frau belästigt und Zeugen geschlagen + Wahlplakate beschmiert

Gießen (ots)

Gießen: Nach Bedrohung in der Innenstadt - Geschädigte und Zeugen gesucht

Nachdem Beamte gestern Abend (24.9.) nach einer mutmaßlichen Bedrohung einen Mann im Seltersweg festnahmen (siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5871184), suchen die Ermittler nun weitere Zeugen sowie Geschädigte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es am frühen Abend zum Streit zwischen dem Festgenommenen und einem 69-Jährigen. Im Verlauf soll der 30-jährige Tatverdächte u.a. mit einer abgebrochenen Flasche gedroht haben.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall gegen 18.30 Uhr im Seltersweg (in Höhe der Plockstraße) mitbekommen? Hat der 30-Jährige weitere Menschen bedroht? Gibt es Videoaufnahmen von dem Vorfall?

Die Ermittler bitten Zeugen sowie Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Hungen: Einbrecher klettert auf Balkon

Über einen Balkon im ersten Stock drang ein Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Nonnenroth ein. Nachdem der Unbekannte auf den Balkon in der Straße Am Schellenberg gelangt war, zerstörte er die Glasscheibe eines Fensters und drang so in die Wohnung ein. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete er unbemerkt über den Garten in unbekannte Richtung. Der Kriminelle schlug heute (24.9.) zwischen 7 Uhr und 11 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kontrolle "Sicheres Gießen" - Dealer festgenommen

Unterstützt von Kollegen der Bereitschaftspolizei (Hessisches Präsidium Einsatz) führten Beamte der Gießener Kontrollgruppe gestern (23.9.) Kontrollen in der Innenstad durch. Im Rahmen der Aktion "Sicheres Gießen" kontrollierten die Beamten an verschiedenen Orten insgesamt 26 Personen. Relevante Verstöße ergaben sich zunächst nicht. An der Lahn, im Bereich zu den Mühlen, beobachteten sie gegen 15.35 Uhr, wie ein Mann mutmaßlich Drogen verkaufte. Abgesetzte Kontrollen der Käufer bestätigten den Verdacht. Die Ordnungshüter unterzogen den Verdächtigen einer Personenkontrolle. Dabei fanden sie neben einer geringen Menge Marihuana (etwa 3 Gramm in separaten, verkaufsfertig verpackten Einheiten) auch ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 20 cm im Rucksack des 47-jährigen. Bei einer nun folgenden Absuche des Umfelds nach weiteren, versteckt gelagerten Betäubungsmitteln kam auch ein Drogenspürhund der Polizei zum Einsatz. Weitere Betäubungsmittel fanden die Beamten jedoch nicht. Der Mann musste mit zur Dienststelle, die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Mangels vorliegender Haftgründe entließen sie den jamaikanischen Staatsangehörigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Gießen: Frau belästigt und Zeugen geschlagen - Zeugensuche

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Montagabend (23.9.) eine Frau in der Innenstadt. Er umarmte die 22-Jährige zunächst gegen ihren Willen. In der Folge küsste er sie auf den Mund. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr am Lindenplatz. Eine 24-jährige Begleiterin eilte ihrer Freundin zur Hilfe, der Begleiterin trat der Unbekannte gegen das Bein. Ein aufmerksamer Zeuge schritt ein und half den beiden Frauen, woraufhin der Verdächtige, nun unterstützt von einem weiteren, bislang unbekannten Mann, auf den Helfer einschlug. Der 29-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Die beiden Unbekannten flüchteten.

Der Tatverdächtige, der die Frau küsste, soll laut Zeugen Algerier sein. Er wird als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er ist etwa 175 cm groß, hat einen schwarzen Vollbart, mittellange, schwarze Haare und eine Zahnlücke. Der Unbekannte trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Eine Beschreibung zum zweiten Mann, der auf den Helfer einschlug, liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen machen? Wer kann den zweiten, unbekannten Mann beschreiben oder Hinweise zu dessen Identität geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Wahlplakate beschmiert

Im Zeitraum zwischen 15.9. und 21.9. beschädigte ein Unbekannter zwei Wahlplakate in Burkhardsfelden. Er brachte auf die Plakate in der Wasserstraße verhetzende Parolen auf und entfernte sich danach unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell