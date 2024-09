Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Bedrohung im Seltersweg

Gießen (ots)

Am frühen Montagabend gegen 18:28 Uhr gerieten in der Gießener Innenstadt bei den "Drei Schwätzern" zwei Obdachlose in Streit.

Als Passanten die beiden Streitenden zur Ordnung rufen wollten, eskalierte die Situation. Ein 30-jähriger Obdachloser erregte sich nun derart, dass er eine Glasflasche zerbrach und die umstehenden Passanten bedrohte.

Einige der Vorbeikommenden griffen beherzt zu und brachten den Mann unter Kontrolle. Sie hielten ihn fest, bis die ersten Streifen eintrafen und den 30-Jährigen festnahmen. Ein auf der Polizeistation am Berliner Platz durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille - keine guten Voraussetzungen dafür, den Mann in seinem erregten Zustand wieder laufen zu lassen. Das sah auch die Bereitschaftsrichterin des Gießener Amtsgerichts so, und ordnete das Gewahrsam bis zum frühen Morgen an. Gegen den aggressiven Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord (Tel.: 0641 7006-3755) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell