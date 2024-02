Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt

Landau - 2 x erwischt

Hochstadt / Landau (ots)

Gleich zwei PKW-Fahrer konnten am 16.02.2024 innerhalb einer Stunde aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 00:05 Uhr wurde in Hochstadt in der Neustadter Straße ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Alkoholgeruch konnte festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,56 Promille. Ebenfalls Alkoholgeruch konnte bei einer 28-jährigen Mercedes-Fahrerin gegen 01:00 Uhr in Landau in der Marianne-Carré-Straße in Landau festgestellt werden. Der Alkoholtest ergab hier einen Wert von 0,8 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel sichergestellt. Gegen die Betroffen wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

