Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Zwischen Dienstag, den 26.November 2024, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, den 27. November 2024, um 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude am Dominikanerweg ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: 05494-9142021 entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 64-jährige aus Damme mit ihrem PKW den Bokerner Damm in Richtung Dinklage. In Höhe eines dortigen Klärwerks hielt sie zunächst am rechten Fahrbahnrand an und wendete dann ihr Fahrzeug, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem nachfolgenden PKW einer 31-jährigen Oldenburgerin. Die 64-jährige, sowie ein Säugling, der sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug der Oldenburgerin befand, erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell