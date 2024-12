Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 30.11. - 01.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 30.11.2024, um 07:50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem PKW die Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Auf der Osterstraße in Cloppenburg konnte am frühen Sonntagmorgen, 01.12.2024, um 02:24 Uhr eine Fahrzeugführerin kontrolliert werden, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung am Alcomaten bei der 61-jährigen aus Hude ergab einen Wert von 0,99 Promille. Zudem war sie nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Emstek - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 30.11.2024, gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen PKW-Fahrer, der in starken Schlangenlinien fuhr. Auf der Vesenbührener Straße in Emstek-Drantum konnte der 39-jährige Fahrer des PKW aus Emstek angehalten werden. Eine Messung am Alcomaten ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Mann entlassen.

