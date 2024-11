Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Bühren - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, den 29.11.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 00:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Repker Damm Straße, indem sie gewaltsam eine Fensterscheibe einwarfen. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte, ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, den 29.11.2024, in der zeit von 15:00-16:40, beschädigten unbekannte Täter den Pkw einer 40.-jährigen aus Cloppenburg. Der pkw befand sich auf dem Parkplatz der Bürgermeister-Heukamp-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 29.11.2024, gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bunzlauer Straße in Garrel. Ein 68.-jähriger Pedelec-Fahrer kam beim Linksabbiegen von der Danziger Straße in die Bunzlauer Straße zu weit nach rechts auf die andere Fahrbahnseite und stieß dort mit dem stehenden Pkw einer 34.-jährigen aus der Gemeinde Bösel zusammen. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Pedelec-Fahrer wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Des weiteren wurde er beim Zusammenstoß leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell