Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter Mann schlägt Frau ins Gesicht

Heidelberg (ots)

Am Samstag wurde eine 39-Jährige von einem 43-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Die beiden Personen standen am Samstag gegen 15 Uhr an einer Haltestelle der Hebelstraße, als diese zunächst aus bislang unbekannten Gründen in einen verbalen Streit gerieten. Anschließend haben aufmerksame Zeugen beobachten können, wie der Mann der Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie anschließend kurzzeitig gewürgt haben soll. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte den Täter noch vor Ort antreffen. Dieser war stark alkoholisiert, hatte einen Wert von knapp 1,8 Promille und verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann entlassen.

Die Frau verließ noch selbstständig die Tatörtlichkeit. Im Nachgang konnten jedoch die Personalien der zunächst Unbekannten ermittelt werden. Zum Verletzungsbild können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 43-jährige Tatverdächtige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell