Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Meckesheim (ots)

Am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr kollidierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Feldweg in der Verlängerung der Schatthäuser Straße mit einem geparkten Opel und flüchtete anschließend. Der Opel wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

