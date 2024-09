Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Wiesloch: 70.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Unfall auf der A6

BAB 6/Wiesloch (ots)

Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch kam es am Samstag gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall bei dem ein 49-jähriger Skoda-Fahrer auf den Hyundai eines 44-jährigen Mannes auffuhr. Der Hyundai wiederum wurde aufgrund des starken Aufpralls auf einen Mercedes geschoben. Letztlich bemerkte ein herannahender 22-Jähriger in seinem Fiat die verunfallten Fahrzeuge zu spät und krachte in die Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Drei der vier beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Beifahrerin des Skodas wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Personen blieben unverletzt.

