POL-MA: Mannheim: Betrunken drei Fahrzeuge gerammt und geflüchtet

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr ereignete sich in der Ringstraße in Walldorf eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Ringstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung der Nusslocher Straße. Kurz nach dem Kreisverkehr kam er mit seinem Fahrzeug ...

mehr