Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Parkendes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr ereignete sich in der Ringstraße in Walldorf eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Ringstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung der Nusslocher Straße. Kurz nach dem Kreisverkehr kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen dort geparkten PKW. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, entfernte sich aber schlussendlich unerlaubt vom Unfallort. Durch einen Zeugen, welcher den Unfall beobachtet hatte, wird der Unfallflüchtige wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, schlank, kurzes lichtes Haar. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen, welche weitere sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Revier Wiesloch unter 06222/57090 zu melden.

