Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 20 000,- Euro Sachschaden

Hockenheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Audi-Fahrer von der Seewaldsiedlung kommend die Straße in Richtung der L 722. Beim Einbiegen auf die L 722 missachtete der 67-Jährige die Vorfahrt eines 72-Jährigen, der mit seinem VW die L 722 aus Richtung Hockenheim kommend befuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher eine kleine Kopfplatzwunde, die vor Ort ambulant behandelt wurde. Der 72-Jährige VW-Fahrer hingegen blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 20 000,- Euro geschätzt.

