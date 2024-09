Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Pkw Lenkerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt von Fahrbahn ab

St. Leon/Rot (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, befuhr eine 21-jähriger Hyundai Fahrerin von der Ortsmitte St. Leons kommend die Roter Straße in Richtung Rot. Hier verlor die 21-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem alten Ampelmast. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Der Unfallfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. An dem alten Ampelmast entstand kein Schaden. An ihrem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 21-Jährige muss sich in der weiteren Folge wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

