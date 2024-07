Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sittlichkeitsdelikt in Landau - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 21.07.24 gegen 03:30 Uhr, kam es in der Almendgasse in Landau, in der Nähe des Obertorplatzes, zu einem Sittlichkeitsdelikt zum Nachteil einer jungen Frau.

Die junge Frau schaffte es jedoch, sich aus der Lage zu befreien und vor dem Täter zu flüchten. In unmittelbarer Nähe zur Almendgasse traf sie dann auf bislang namentlich unbekannte Passanten und machte diese auf ihre Situation aufmerksam. Daraufhin floh auch der Täter unerkannt vom Tatort.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 180 cm groß, gebräunter Teint, kurze dunkle und gegelte Haare. Zum Alter des Mannes können keine Angaben gemacht werden. Er soll mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißem Logo bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter kilandau.k42@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die namentlich unbekannten Passanten dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell