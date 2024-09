Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw - Drei Fahrgäste leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr ereignete sich in der Rohrbacher Straße auf Höhe des Adenauerplatzes ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Linienbus. Ein 35-jähriger Fahrer eines Toyotas befuhr die Rohrbacher Straße vom Bismarckplatz kommend und wechselte hierbei unachtsam den Fahrstreifen. Eine durch den Busfahrer eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Durch das starke Abbremsen und die Kollision kamen drei Fahrgäste im Bus zu Fall und wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Schaden am Bus lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell