Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, 01.11.2023, ist in ein Vereinsheim in der Schmittenau von WT-Waldshut eingebrochen worden. An dem in der Aarauer Straße gelegenen Vereinsgebäude wurde eine Terrassentüre aufgehebelt. Wechselgeld in Höhe von rund 30 Euro fiel dem oder den Einbrechern in die Hände. Dagegen liegt der entstandene Sachschaden am Gebäude mit rund 800 Euro deutlich höher. Der Tatzeitraum war zwischen Dienstag, 31.10.2023, 21:35 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Kontakt 07751 8316-0, bittet um sachdienliche Hinweise!

