Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vier Tatverdächtige nach schwerem Raub in Gartenkolonie festgenommen - Haftrichter schickt die Männer in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Am späten Montagabend, 02.09.2024, ist ein 43 Jahre alter Mann in seiner Gartenlaube in Hannover-Davenstedt von mehreren Angreifern bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei nahm vier der Tatverdächtigen noch am Tatort fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover drangen gegen 22:30 Uhr mehrere Angreifer in eine Gartenlaube an der Davenstedter Straße ein. Sie überwältigten den dort anwesenden 43-jährigen Mann mit körperlicher Gewalt, fesselten ihn und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend entwendeten sie Bargeld, das in dem in der Nähe geparkten Auto des Mannes aufbewahrt wurde.

Die Polizei traf schnell am Tatort ein und umstellte das Gelände. Die Angreifer versuchten daraufhin, zu flüchten, doch die Einsatzkräfte stellten vier der Tatverdächtige auf frischer Tat und nahmen sie vorläufig fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer im Alter von 24, 27, 30 und 39 Jahren, die bereits wegen ähnlicher Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zwei weiteren Personen gelang die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es um eine Frau und einen Mann. Die Ermittlungen zu den Flüchtigen dauern noch an.

Die Tatverdächtigen wurden zunächst in den Polizeigewahrsam gebracht und am Mittwoch, 04.09.2024, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für alle Männer die Untersuchungshaft an. /nash, rod

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

