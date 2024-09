Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Döhren: Unbekannte überfallen 26-Jährige und flüchten auf Skateboards - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 03.09.2024, ist eine 26-jährige Hannoveranerin von zwei Unbekannten überfallen und leicht verletzt worden. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute auf Skateboards. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren war die 26-Jährige in den späten Abendstunden gegen 22:30 Uhr zu Fuß auf der Hildesheimer Straße in Höhe der Garkenburgstraße unterwegs, als sich ihr von hinten zwei Männer näherten. Einer der Unbekannten versuchte unvermittelt der Hannoveranerin den mitgeführten Rucksack zu entreißen. Trotz Gegenwehr und des Versuchs den Rucksack festzuhalten, entriss ihr einer der Männer den Rucksack und verletzte sie dabei leicht. Der zweite Täter stand direkt neben seinem Komplizen und hielt die Skateboards, auf denen die beiden nach der Tat zunächst in Richtung Garkenburgstraße und anschließend weiter in Richtung Hannover-Mittelfeld flüchteten.

Laut Zeugenaussagen hatten beide Täter einen dunklen Teint und trugen dunkle Kleidung. Beide waren etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einer der Täter hatte eine auffällige Tätowierung (Schriftzeichen) auf dem Handrücken, der andere trug eine Brille.

Die Polizei hat gegen die beiden Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder/ und den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden. /rod, nash

