POL-H: Temporärer Ausfall der Telefonanlage der Polizeiinspektion Garbsen und der Autobahnpolizei Garbsen

Hannover (ots) - Einem 49-jährigen Mann in der Wedemark ist am Sonntag, 01.09.2024, buchstäblich der Schreck in die Knochen gefahren. Der Zeuge hatte am Vormittag die Polizei informiert, weil er in der Auffahrt zu einem Wohnhaus in Schuhen steckende Gebeine entdeckt hatte. Was beinahe wie ein Tötungsdelikt klang, löste sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort jedoch schnell in Luft auf. Nach bisherigen ...

mehr