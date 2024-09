Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 91-Jähriger aus Hannover-Misburg wieder da

Hannover (ots)

Der 91-jährige Mann aus Misburg ist am Montag angetroffen worden. Der Senior wurde am Samstag, 31.08.2024, vermisst gemeldet und wurde seitdem von der Polizei unter anderem mit der Unterstützung von Personenspürhunden und einem Hubschrauber gesucht.

In den Morgenstunden des Montags machte die Polizei den Mann in einem Krankenhaus in Hannover ausfindig, in das er nach einem Sturz bei einem Spaziergang am Samstag eingeliefert worden war. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Mann unterstützt haben.

Das Bild aus der ursprünglichen Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell