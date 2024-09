Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 91-Jähriger aus Misburg vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Misburg seit Sonntag, 01.09.2024, nach einem vermissten Senior. Der 91-Jährige verschwand am Morgen aus seiner Wohnung - bereits zum zweiten Mal in dieser Woche. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Misburg wurde der 91 Jahre alte Herbert T. zuletzt am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr gesehen, als ihn ein Pflegedienst in seiner Wohnung in der Straße "Hinter der Alten Burg" in Misburg besuchte. Als die Tochter des Vermissten dann gegen 09:30 Uhr versuchte, ihren Vater telefonisch zu erreichen, war dieser bereits aus der Wohnung verschwunden. Eine Absuche des Wohnumfeldes blieb ohne Erfolg, auch der Einsatz eines Mantrailer-Hundes führte nicht zu dem Mann. Da er bereits am Dienstag, 27.08.2024, zwischenzeitlich spurlos verschwand, besteht der Verdacht einer krankheitsbedingten Eigengefährdung.

Die Polizei hofft bei der Suche nach Herbert T. auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte ist circa 1,75 Meter groß, etwa 65 Kilo schwer und grauhaarig. Zuletzt war der Senior mit einem lilafarbenen Hemd, einer beigen Hose, einer blauen Übergangsjacke sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Der Vermisste soll nur einen Haustürschlüssel bei sich tragen.

Zeugen, die den Mann gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3515 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /ram

