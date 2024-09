POL-MA: Mannheim: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenhütte im Meckesheimerhof in Meckesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte ein brennendes Teelicht eine Tischdecke im inneren der Gartenhütte, was letztendlich zu deren Vollbrand führte. Durch den Brand wurde die Hütte komplett zerstört. ...

