Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Spendensammler stehen plötzlich im Haus

Meerbusch (ots)

Am Samstag (13.07.) klingelten gegen 14:00 Uhr zwei angeblich taubstumme männliche Personen an einem Haus an der Poststraße in Meerbusch und baten um eine Spende. Während der 79-jährige Hauseigentümer mit den beiden Personen kommunizierte, hatte eine weitere Person sich offenbar Zutritt zum Haus verschafft. Denn plötzlich stand eine männliche Person mit südländischem Aussehen, 35 bis 40 Jahre, kurze dunkle Haar, kräftige Statur mit einem Cap bekleidet im Inneren des Hauses. Ob diese Person mit den zwei anderen Personen in Verbindung steht und ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso prüfen die Ermittler Zusammenhänge zu einem sich bereits ein paar Tage zuvor ereigneten Sachverhalt. Da hatten ebenfalls angeblich taubstumme Personen geklingelt und um eine Spende gebeten. Der Senior spendete in diesem Fall einen mittleren zweistelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Personen geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Vorsicht bei dubiosen Spendensammlern! Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie auf der Straße oder an der Haustür um Spenden gebeten werden. Das Geld erreicht zumeist keine Hilfsbedürftigen, sondert wandert direkt in die Taschen der Betrüger. In vielen Fällen bleibt es zudem nicht beim Betteln. Zum Teil dient die Aktion nur der Ablenkung und, ohne dass man es sich versieht, sind das Portemonnaie oder andere Wertsachen weg. Seien Sie vorsichtig und halten Sie Abstand zu Spendensammlern dieser Art. Lassen Sie sich nicht berühren oder umarmen und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell