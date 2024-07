POL-NE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Kaarst (ots) - Eine Trickdiebin hat in der Wohnung einer 84 Jahre alten Frau Schmuck erbeutet. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag (05.07.), gegen 13:00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Hoverkamp, wurde aber erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Kaarsterin war an dem Tag vom Einkaufen nach Hause gekommen und hatte im Treppenhaus eine fremde Frau getroffen. Die Unbekannte hatte angegeben, eine ...

