POL-NE: Unbekannte versuchen in Mehrfamilienhaus einzubrechen

Neuss (ots) - Ein 70-Jahre alter Düsseldorfer befuhr am Donnerstag (11.07.), gegen 10:15 Uhr, mit seinem Pkw die Further Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. In dem Kreisverkehr an der Further Straße, Wolbero Straße und Römerstraße/Josefstraße kollidierte der Pkw mit einer 50-jährigen Fahrradfahrerin aus Neuss, welche sich nach ersten Ermittlungen bereits im Kreisverkehr befand. Die Dame stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt ...

