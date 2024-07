Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision im Kreisverkehr

Neuss (ots)

Ein 70-Jahre alter Düsseldorfer befuhr am Donnerstag (11.07.), gegen 10:15 Uhr, mit seinem Pkw die Further Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. In dem Kreisverkehr an der Further Straße, Wolbero Straße und Römerstraße/Josefstraße kollidierte der Pkw mit einer 50-jährigen Fahrradfahrerin aus Neuss, welche sich nach ersten Ermittlungen bereits im Kreisverkehr befand.

Die Dame stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt und die Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell