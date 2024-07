Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneuter Brand einer Strohmiete - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.07.) auf Freitag (12.07.) kam es auf einem Feld in Zons erneut zu einem Brand einer Strohmiete. Bereits am vergangenen Mittwoch (10.07.) hatten zwischen den Ortslagen Zons und Stürzelberg auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern diverse Strohballen gebrannt.

Mit unserer Pressemeldung vom 11.07.2024, 02:02 Uhr, haben wir unter dem Titel "Brand einer Strohmiete" über diesen Vorfall berichtet. Link zu dieser Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5820601.

Wie auch am Mittwochabend musste die Feuerwehr nun auch am Freitag gegen 00:30 Uhr ausrücken, um circa 300 Ballen gepresstes Stroh zu löschen. Diese befanden sich auf einem an die Bundesstraße 9 sowie dem Ernteweg angrenzenden Feld. Die Kräfte der Feuerwehr waren erneut mehrere Stunden im Einsatz, an dem ebenfalls ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 11 hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung. Tatzusammenhänge werden geprüft.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell