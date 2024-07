Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebe gefasst

Neuss (ots)

Am Freitag (12.07.), gegen 17:20 Uhr, wurde eine 21- jährige Frau dabei beobachtet, wie sie Ware in ihre Umhängetasche steckte. An der Kasse des Baumarktes auf der Straße "Am Kirchenmorgen" bezahlte sie dann zwar zwei Gegenstände, nicht allerdings das Handwerkzeug, dass sie zuvor in ihrer Umhängetasche verstaut hatte. Während die Frau vom Baumarktpersonal bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden konnte, konnte ihre 35- jährige Begleitung den Baumarkt Richtung Parkplatz verlassen. Der 35- Jährige hatte zuvor mit der Diebin gemeinsam den Baumarkt betreten und ebenfalls Waren in deren Umhängetasche gepackt. Auf dem Parkplatz angekommen, bestieg der Mann ein Fahrzeug. Dieses konnte im Nahbereich durch weitere Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Neben dem 35- jährigen Mann befand sich ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer in dem Auto, in dem weiteres Diebesgut in Form von Elektrowerkzeugen aufgefunden wurde. Ein Teil dieser Werkzeuge stammte ebenfalls aus dem Baumarkt. Ob es sich bei dem restlichen Diebesgut um Beute aus weiteren Straftaten handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 22 geführt werden.

Sowohl das aufgefundene Diebesgut als auch das Fluchtfahrzeug stellten die Polizisten sicher. Alle drei Personen, mit rumänischer Staatsbürgerschaft, wurden vorläufig festgenommen und einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Nach der Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen sowie der Prüfung von Haftgründen konnten die Personen, allesamt ohne festen Wohnsitz in Deutschland, die Polizeiwache wieder verlassen. Sie müssen sich nun alle Drei in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell