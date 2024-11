Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch mit Gullideckel

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in der Zeit vom 06.11.2024, 19:15 Uhr bis 07.11.2024, 06:45 Uhr versucht, mit massiver Gewalt in ein Drogeriegeschäft auf dem Altenburger Markt einzubrechen. Dazu warfen die Täter mehrfach einen schweren Kanaldeckel gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. In das Geschäft gelangten die Täter nicht. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 288059/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

