Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Bränden

Greiz (ots)

Greiz. Am 06.11.2024 zwischen 22:10 Uhr und 22:15 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden innerhalb kürzester Zeit aus. So wurde gegen 22:10 Uhr der Brand eines Holzstapels auf dem Gelände eines Unterkunftsgebäudes in der Reichenbacher Straße gemeldet. Zum Glück eilten dortige Anwohner schnell herbei und löschten das Feuer. Personen wurden dabei nicht verletzt. Auch Schäden an Gebäuden wurden nicht verzeichnet. (Bezugsnummer 0287805/2024) Nur wenige Minuten später (22:15 Uhr) wurde ein Brand in der Werdauer Straße Ecke I. Tscherlichstraße gemeldet. Hier brannte ein Fahrzeug (mit französischen Kennzeichen) im vorderen Stoßstangenbereich. Der Fahrzeughalter versuchte dabei selbst die Flammen zu löschen und wurde leicht verletzt. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt und gelöscht werden. Bezugsnummer (0287797/2024) Warum es in beiden Fällen zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch unklar. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen auf, wobei Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell