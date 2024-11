LPI-G: Handy geraubt

Altenburg (ots) - Altenburg: Mit roter Farbe beschmierten unbekannte Täter ein Betonteil der Unterführung am Kreisverkehr in der Leipziger Straße und verursachten so Sachschaden. Die Tat selbst ereignete sich in der Zeit vom 04.11.2024 - 05.11.2024. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) nahm die Ermittlungen dazu auf (Bezugsnummer 0286575/2024) und sucht in diesem ...

mehr