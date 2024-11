Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 05.11.2024 gegen 17:15 Uhr kam es auf der B92 am Abzweig Hohenölsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Ssangyong (Fahrerin 30) und einem Pkw Daimler (Fahrer 85). Bei dem Unfall selbst wurde die 30-jährige PKW-Fahrerin leicht und die 76-jährige Beifahrerin im Daimler verletzt. Beide wurden in ein Klinikum verbracht. Der Daimlerfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (BF)

