LPI-G: Kellerbrand im Einfamilienhaus

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizeiinspektion Altenburger Land wurde am 04.11.2024 eine Raubstraftat zum Nachteil eines 19-jährigen jungen Mannes angezeigt. Der Geschädigte gab an, am 03.11.2024 gegen 20:55 Uhr in der Bahnhofsunterführung der Wettiner Straße durch eine Personengruppe von vermutlichen Fußballfans geschlagen und getreten worden. Zudem wurde ihm seine Fanjacke des FC Hansa Rostock gestohlen. ...

mehr