Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubstraftat aufgenommen

Altenburg (ots)

Altenburg: Bei der Polizeiinspektion Altenburger Land wurde am 04.11.2024 eine Raubstraftat zum Nachteil eines 19-jährigen jungen Mannes angezeigt. Der Geschädigte gab an, am 03.11.2024 gegen 20:55 Uhr in der Bahnhofsunterführung der Wettiner Straße durch eine Personengruppe von vermutlichen Fußballfans geschlagen und getreten worden. Zudem wurde ihm seine Fanjacke des FC Hansa Rostock gestohlen. Der junge Mann wurde bei dem Angriff erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizeiinspektion Altenburger Land bittet Bürger, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 285568/2024 in Verbindung zu setzen (Tel. 03447 / 471 - 0). (CS)

