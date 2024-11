Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Um Silbermünzen und Schmuck betrogen

Greiz (ots)

Greiz. Am gestrigen Abend (04.11.2024) meldete eine 84-Jährige der Polizei in Greiz, dass sie gegen 18:00 Uhr Opfer eines Betruges wurde. Gegen 18:00 Uhr meldeten sich die Betrüger (m/w) via Telefon bei der Dame. Dabei übermittelten sie ihr die Geschichte, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall verursacht hätte und nun ins Gefängnis müsse. Zur Abwendung dieser Strafe könnte eine Kaution helfen. Im guten Glauben willigte die Seniorin ein und übergab in der Folge an einem ihr unbekannten Mann, welcher sie zu Hause aufsuchte, diversen Schmuck und verschiedene Silbermünzen. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt.

Aus gegebenen Anlass möchten wir sie noch einmal sensibilisieren:

Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine Betrugsmasche. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren Sie bitte Ihre Polizei.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

