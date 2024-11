LPI-G: Fassade beschmiert

Gera (ots) - Kraftsdorf: Gleich mehrere Einbrüche in dem Örtchen Kraftsdorf wurden der Geraer Polizei am gestrigen Tag (04.11.2024) gemeldet. Verübt offenbar alle am vergangenen Wochenende (01.11.2024 - 04.11.2024). Die Täter nahmen dabei eine Grundschule sowie eine Turnhalle in der Harpersdorfer Straße und einen Sportverein in der Straße der Einheit ins Visier. In alle drei Gebäude brachen die Täter ein, ...

