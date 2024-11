Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Kraftsdorf unterwegs

Gera (ots)

Kraftsdorf: Gleich mehrere Einbrüche in dem Örtchen Kraftsdorf wurden der Geraer Polizei am gestrigen Tag (04.11.2024) gemeldet. Verübt offenbar alle am vergangenen Wochenende (01.11.2024 - 04.11.2024). Die Täter nahmen dabei eine Grundschule sowie eine Turnhalle in der Harpersdorfer Straße und einen Sportverein in der Straße der Einheit ins Visier. In alle drei Gebäude brachen die Täter ein, verursachten diversen Sachschaden und stahlen nach aktuellem Stand etwas Bargeld. Ob immer dieselben Täter am Werk waren, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zu allen Fällen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (Bezugsnummern 0284772/2024; 0284766/2024; 0285449/2024) (RK)

