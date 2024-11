LPI-G: Polizisten angegriffen

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurden am 03.11.2024 die Einbrüche in sechs Garagen in der Pappelstraße angezeigt. Unbekannte Täter hatten die Garagen in der Zeit vom 02.11.2024, 17:30 Uhr bis 03.11.2024, 12:00 Uhr gewaltsam aufgebrochen und dabei Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0284131/2024 in ...

