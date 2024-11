Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Harley-Davidson gestohlen

Greiz (ots)

Burkersdorf: Den Diebstahl seiner Harley-Davidson meldete am Freitag (01.11.2024) der 46-jährige Eigentümer via Notruf der Polizei. Nach vorliegenden Informationen stellte der Geschädigte sein Zweirad am 01.11.2024, gegen 15:00 Uhr im Burkersdorfer Weg im Bereich eines dortigen Schotterparkplatzes ab. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses nicht mehr an Ort und Stelle. Offenbar stahlen Unbekannte das Motorrad. Hinweise dazu liegen nicht vor. Die Kripo in Gera ermittelt nun dazu und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen, den Tätern bzw. dem Verbleib der roten Harley mit Geraer Kennzeichen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die hiesige Polizeidienststelle zu wenden. (RK)

