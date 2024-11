Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 02.11.2024 und dem 03.11.2024 brachen bislang unbekannte Täter in ein ehemaliges Freizeitbad in Zeulenroda-Triebes ein. Der oder die Täter drangen hierbei in das Gebäudeinnere ein und durchwühlten die Sanitätsräume. Anschließend warfen sie noch einen Blumenkübel in ein leeres Schwimmbecken. Im Objekt entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Gestohlen wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (BF)

