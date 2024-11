LPI-G: 19-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Gera (ots) - Die LPI Gera beendete am heutigen Tag die Öffentlichkeitsfahndung nach dem per Haftbefehl gesuchten Mann, welcher am Abend des 23.10.2024 der Geraer Polizei entkommen konnte. (LPI Gera berichtete am 24.10.2024) Der Gesuchte wurde am heutigen Tag festgenommen. Die Geraer Polizei bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung und bittet die ...

