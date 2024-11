Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur PM vom 30.10.2024

Gera (ots)

Gera: Im Rahmen der Haftvorführung des festgenommenen 30-Jährigen wurde der Haftbefehl bestätigt, sodass dieser im Anschluss in eine JVA überführt wurde. Auch seine damalige Begleiterin konnte im Rahmen der geführten Ermittlungen namentlich identifiziert werden. Auch sie erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Pressemeldung vom 30.10.2024

LPI-G: Polizeieinsatz in der Heinrichstraße

Gera Gera: Mehrere Streifenwagen rückten gestern (29.10.2024) kurz nach 16:00 Uhr in ein Einkaufszentrum in der Heinrichstraße aus, nachdem dort ein renitenter Ladendieb samt Komplizin geflüchtet waren. Kurz zuvor stahl das Duo (m/w) aus einem dortigen Supermarkt Lebensmittel. Als sie auf die Tat von einem Zeugen angesprochen wurden, griff der Täter diesen mit Schlägen und Tritten an und verletzte ihn leicht. Hierbei wurde er von seiner Begleiterin unterstützt. In der Folge gelang beiden zunächst die Flucht, allerdings ohne Beutegut. Als kurz darauf der Täter zum Tatort zurückkehrte, konnte er vorläufig festgenommen werden. Am heutigen Tat ist die Haftvorführung des 30-jährigen Ladendiebes, welcher unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, geplant. Die Ermittlungen zu seiner Begleiterin dauern weiter an. (RK)

