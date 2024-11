Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Versicherung im Straßenverkehr die 2.

Altenburger Land (ots)

Gößnitz: Am 02.22.2024 kam Beamten der PI Altenburger Land gegen 12:00 Uhr in der Altenburger Straße ein E-Scooter entgegen an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der folgenden Kontrolle konnte die 38-jähriger Fahrerin auch keinen Versicherungsnachweis erbringen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell