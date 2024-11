LPI-G: Ohne Versicherung im Straßenverkehr

Gera (ots) - In den frühen Morgenstunden des 03.11.2024 wurde ein Pkw-Fahrer in der Vogtlandstraße in Gera von der Polizei kontrolliert, nachdem er durch seine Schlangenlinienfahrt auffällig geworden war. Die Beamten führten eine Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von 1,56 Promille ergab. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AD) ...

