Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen/ Lkr. Konstanz) Brand in einem Zweifamilienhaus- zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden (10.10.2024)

Gailingen (ots)

Zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus sind am Donnerstagmittag die Feuerwehren Gailingen und Randegg, der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt. Kurz vor 11.30 Uhr ist der Brand des Wohnhauseses in der Rheinstraße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich ein 94-jähriger Bewohner noch im ersten Stock des Hauses. Seine 85 Jahre alte Ehefrau hatte das Haus bereits verlassen. Die Einsatzkräfte retteten den betagten Mann mit einer Drehleiter, trotzdem zog er sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Seine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Derzeit ist die Ursache des Brandes noch unklar. Beamte des Kriminalkommissariats Konstanz haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Diese dauern an. Das Gebäude ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 600.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell