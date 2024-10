Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald Baar Kreis) Jagdwilderei im Bereich Brigachtal (08.10.2024)

Brigachtal (ots)

Am Dienstagabend ist es in einem Waldstück im Bereich Brigachtal gegen 19 Uhr vermutlich zu einer Jagdwilderei gekommen. Der zuständige Jagdpächter befand sich in seinem Revier und hörte einen Schuss. Er konnte aus größerer Entfernung einige Minuten später sehen, wie eine unbekannte Person einen größeren Gegenstand auf die Ladefläche eines dunklen Pickup Trucks lud. Danach fuhr der Unbekannte eilig davon. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu dem dunklen Pickup Truck geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 6010, zu melden. Womöglich haben sich in der Vergangenheit weitere Vorfälle ereignet, auch hier bittet die Polizei um Informationen. Sprechen Sie die Person unter keinen Umständen selbst an, sondern wählen Sie den Notruf!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell