Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Auto auf der Straße "Am Pfeiferhölzle" (10.10.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, auf der Straße "Am Pfeiferhölzle" gekommen. Ein 74-jähriger Fahrer eines BMW fuhr aus einem Grundstück auf die Straße und prallte mit einer vorbeifahrenden 29 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die auf der Straße "Am Pfeiferhölzle" in Richtung Käthe-Kollwitz-Weg unterwegs war. In der Folge stürzte die Frau und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war aber nicht von Nöten. Am Auto und am Fahrrad entstand jeweils geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell